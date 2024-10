Rector Flores cuestiona recorte presupuestario y reitera un tope para elegir autoridades electas

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Dr. Eduardo Flores Castro, consideró como importante establecer una normativa que proponga un tope para la elección, no sólo en las universidades públicas, sino con las autoridades gubernamentales.

Respecto a la reelección de las autoridades gubernamentales que son electas, el rector plantea que sería interesante una normativa, pero no solamente para los rectores de la Universidad de Panamá, arguyendo que “sería interesante para los diputados, para los representantes, para los alcaldes, que también se diera un tope en la reelección”.

“Quiero decirle que al diputado que presentó esta propuesta; yo lo he invitado a la rectoría a conversar sobre este tema. Yo creo que sería interesante un diálogo”, explicó.

De igual manera, cuestionó el recorte presupuestario de 18 millones de dólares, para el próximo año, y sostuvo que sería la primera vez en 89 años que la Universidad de Panamá recibe un presupuesto menor al año anterior.

“Nosotros pedimos alrededor de 400 millones de dólares para hacerle frente al alza de la matrícula y poder culminar algunos proyectos que ya iniciaron. De eso nos han recortado, inclusive nos han dado un presupuesto, por lo menos en primera instancia, de 383 millones de dólares”.

Este año lo bajaron 18 millones de dólares menos para el próximo año con respecto a este año, lo que traería afectaciones directas como, por ejemplo, en el nuevo campus del Centro Regional Universitario de San Miguelito, que cuenta con un avance del 90%.

“Con 90% nosotros necesitamos, para el próximo año, culminar con 12.7 millones de dólares. ¿Cuántos nos pusieron? 1.3 millones ¿Cuál es la idea, que suspendamos la obra con un 90% de avance y dejemos que esto se dañe y no la terminemos?”, respondió el rector.

El doctor Flores Castro comentó que entiende el hecho de que el presupuesto general del Estado del próximo año sea menor al de este año, y por supuesto, que todos tengamos que hacer ajustes en este sentido, pero el asunto es que dejemos proyectos como en San Miguelito, que dejemos proyectos como una construcción que se está haciendo en Panamá Oeste, en Chorrera, o que dejemos proyectos sin concluir como el albergue que se está haciendo en Chiriquí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Asimismo, recalcó que no piensa aspirar a una segunda reelección. “Yo creo que un rector, por lo menos en la Universidad de Panamá, debe tener la opción de reelegirse un periodo adicional, pero no más de eso. Y esa ha sido siempre mi posición”, reiteró.

“En el caso nuestro, la ley orgánica de la Universidad de Panamá establece que los rectores pueden reelegirse. No tiene límite, cosa que yo estoy en contra. Pero también establece que las modificaciones a la ley orgánica tienen que hacerse a través de un plebiscito. O sea, yo como rector no puedo ir a cambiar la ley de la Universidad porque me da la gana. O llevarla al CGU y el CGU la aprueba. Después que el CGU la aprueba tiene que hacerse un plebiscito para cambiarla. Y eso está en la propia ley. La manera como ella misma se puede modificar. Entonces, desde la Asamblea intentan hacer eso”, expuso.

La autoridad universitaria puntualizó que pasar por arriba de la ley orgánica, no es legal, ni constitucional.

“Ahora, sobre el precepto en sí de la no reelección. Bueno, la Universidad Autónoma de Argentina, la UBA, permite una reelección. La permite la Universidad de Uruguay, la Universidad de Río de Janeiro, la UNAM de México, la UCR permite una reelección. Y si nos vamos a Europa, la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Cataluña, donde yo hice mi doctorado, permite una reelección. La Universidad Complutense de Madrid permite una reelección.

Agrega que la Universidad de Salamanca, la Universidad de Boloña, la Universidad de París, las tres universidades más antiguas del hemisferio occidental, después de 800 años de historia, ellas han dicho, que es saludable, administrativamente, que los rectores aquí puedan reelegirse por lo menos un periodo.

Como centro de estudios superiores, la Universidad de Panamá está dentro del 3% de las mejores universidades en América Latina.