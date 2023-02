Rechazan la Universidad de Ciencias Pedagógicas

ml | La doctora Migdalia Bustamante, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá (UP), calificó de “madrugonazo” el proyecto de Ley 480 que eleva al rango de universidad la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena; destacó que los docentes afirman que no se requieren más universidades, sino que hacen falta recursos. “Esta Ley 480 que reorganiza el Instituto Superior Pedagógico y lo lleva a transformarlo en una Universidad de Ciencias Pedagógicas de la República de Panamá, en Santiago de Veraguas, donde tenemos un centro regional bien fortalecido, donde tenemos una extensión universitaria en Soná y más de cinco programas anexos. Nosotros no podemos permitir esto, esto es duplicar esfuerzos, estos es los impuestos de cada uno de nosotros”, declaró Bustamante ayer durante el cierre de calles frente a las instalaciones de la Universidad de Panamá, próximo al Complejo Hospitalario.