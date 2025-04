Rechazan chantajes de Nicaragua

Reconocidos analistas políticos y exembajadores consideran que Panamá no debe acceder a los intentos de “chantaje” por parte de Nicaragua. Aseguran que han tomado el tema del asilo político como excusa para plantear sus demandas.

El exembajador Guillermo Cochez señaló que “Panamá no debe aceptar el chantaje de Nicaragua, creo que ellos están quedando muy mal con el mundo, pero poco les importa”.

Lo de Nicaragua es “oportunismo puro y duro. Panamá no debe ceder por principio y por estrategia, dado que, si acepta lo que Nicaragua pide, ese país nos seguirá pidiendo nuevas concesiones y eso debilita la posición de Panamá frente al resto del mundo, incluyendo los Estados Unidos”, considera el analista político Rodrigo Noriega.

Hay que recordar que el lunes pasado, Rosario Murillo, vicepresidenta del gobierno de Daniel Ortega, acusó a Panamá de “bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA”.

Nicaragua reclama a Panamá la situación de no aceptar la secretaria general del SICA por un nicaragüense.

“Pareciera que lo de Nicaragua es un chantaje hacia el gobierno panameño... Estas diferencias se deben resolverse en espacios diplomáticos. Lo que quieren es que Panamá cambié su posición”, manifestó el politólogo Samuel Franco.

En tanto, otros analistas expresaron que Panamá debe mantener su postura y no permitir amenazas de este país, porque si acceden seguirán pidiendo más cosas, “esa es la posición de una dictadura”.

Juan McKay, analista político, expresó que “es un chantaje, pero viniendo de un país como Nicaragua, no me extraña esa posición. Son dictaduras, donde sencillamente se hace lo que el dictador dice. Panamá no debe permitir chantajes”.

“El gobierno de Panamá no debe acceder a la pretensión de Nicaragua. De que hay dictadura en Nicaragua, la hay, en mi concepto. Los principios no se negocian”, comentó el diputado Ernesto Cedeño.

También hay quienes consideran que es el momento preciso para que ambos países rompan relaciones.

“Es el momento ideal para romper relaciones con Nicaragua, pero quizás las consideraciones políticas del gobierno son diferentes a las de nosotras”, dijo Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.

De Obaldía agregó que “sería lamentable que Panamá abandonara el bloque de posición de Centroamérica que defiende la democracia y legitimidad en el acceso a los gobiernos”.