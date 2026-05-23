Rechazan actos vandálicos en proyecto de mejoramiento pluvial de Isla Colón

El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) expresó su preocupación ante los actos vandálicos registrados en la estación de bombeo Sur ubicada en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro.

La estación de bombeo es parte del proyecto que encabeza el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y será el encargado de mejorar la canalización del agua pluvial en la isla.

De acuerdo con información emitida por el MOP, personas desconocidas ingresaron de manera ilegal a las instalaciones y cortaron cables indispensables para el funcionamiento de una de las bombas de la estación.

En una nota de prensa, CONADES recalca que “Todo esto sucede en momentos en que las lluvias resultan de corta duración pero de gran intensidad, lo que afecta algunas vías provocando que el alcantarillado supere su capacidad e invada los canales de aguas residuales”.

La nueva infraestructura acompañaría a la planta de tratamiento de aguas residuales como solución para el manejo de las aguas pluviales y residuales respectivamente y mantener la tranquilidad de habitantes y visitantes de este lugar turístico por excelencia.

CONADES rechaza categóricamente este tipo de acciones que afectan los bienes del Estado y comprometen la buena convivencia de la población.

De la misma manera se continúa brindando seguimiento a las condiciones operativas del sistema de tratamiento de aguas residuales, priorizando la protección de la salud pública y el saneamiento ambiental en la isla.