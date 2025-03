Realizan operativo de búsqueda de adulto mayor desaparecido en San Félix, Chiriquí

Mantienen un operativo de búsqueda para localizar al señor Sebastián Cedeño Sanjur, de 89 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo (23 de marzo) a las 3:00 p.m., en el sector de Silimin, distrito de San Félix, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Según el reporte proporcionado por Juan Carlos Murillo, nieto del desaparecido, el señor Cedeño salió de su residencia para buscar leña en un potrero cercano y no regresó. Los familiares indican que el adulto mayor no padece de ninguna enfermedad y que en el área no hay ríos ni corrientes fuertes, solo una quebrada de bajo caudal.

“Desde el momento de su desaparición, familiares y voluntarios han recorrido aproximadamente 6 kilómetros a la redonda, incluyendo áreas cercanas a la Vía Interamericana y los pozos termales próximos al lugar, sin resultados positivos hasta el momento”, detallaron del Sinaproc.

Asimismo, de la entidad afirmaron que, en las últimas horas, recibieron información que indica que el adulto mayor podría haber abordado un autobús con destino a la ciudad de David, presuntamente para visitar a un familiar en un centro hospitalario. “Los equipos de búsqueda, en coordinación con los familiares, realizarán inspecciones en la terminal de transporte de David y en hospitales locales para continuar con las labores de localización”, adelantaron.

El Sinaproc hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre el paradero del señor Sebastián Cedeño Sanjur, se comuniquen de inmediato al 911 o al WhatsApp de emergencias 6998-4753.