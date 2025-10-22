Pronostican lluvias aisladas para este miércoles

Para el Caribe, en la mañana de este miércoles, 22 de octubre, se esperan cielos de disperso a nublados, con eventos lluviosos intermitentes aislados, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Para la tarde y noche, se esperan cielos nublados, con lluvias aisladas, episodios de aguaceros con actividad eléctrica aisladas de ligeras a moderadas en sectores de las comarcas Ngäbe y Guna Yala, Colón, Norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en la mañana, se esperan cielos de disperso a nublados con eventos lluviosos intermitentes sobre sectores de Darién, Panamá Este, sobre el golfo de Panamá con actividad eléctrica, el occidente de la península de Azuero y Sur de Veraguas; para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados de ligeros a moderados y actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste, Este; sobre Coclé y Darién; Azuero, Veraguas, en Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Temperaturas: las mínimas oscilando entre los 11°C y 25°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 28°C hasta los 32°C.

Vientos: flujos de vientos del Oeste Suroeste en la mañana con velocidades de 05/10 Km/h, cambiando a Oeste Noroeste en la tarde y noche, con velocidades de 10 / 20 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Noroeste en la mañana con velocidades de 10 a 12 Km/h, cambiando a Sur Este con velocidades de 05 Km/h para la Tarde Noche.