El Programa Saneamiento de Panamá, a través del Consorcio SAB, informa a los residentes de Ave. de Los Periodistas y comerciantes en la Vía Ricardo J. Alfaro, entre Avenida El Paical y Avenida de Los Periodistas, corregimiento de Betania, distrito de Panamá, que por dos (2) días se estará realizando un cierre total de la vía para realizar la reposición de la capa asfáltica como parte de los trabajos “REPARACIÓN DE RED IDAAN FRENTE A PIZZERIA ITALIA, AVE. RICARDO J. ALFARO”, para beneficio de la comunidad.

Los trabajos se ejecutarán los días lunes 05 y martes 06 de junio de 2023 en horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. y durante el desarrollo de la obra y se aplicará el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante los horarios antes mencionados, y se tomarán los controles de seguridad, en el área de influencia directa con la finalidad de mantener el bienestar de la comunidad, de manera preventiva, por lo cual se trabajará para evitar que se generen afectaciones a los residentes y transeúntes.

Estos trabajos forman parte del proyecto “Servicios de Operación, Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras del Sistema de Alcantarillado, Colectores e Interceptores, Sistema de Bombeo Sanitario y Sistemas de Tratamiento en los distritos de Panamá y San Miguelito” que ejecuta el Contratista Consorcio SAB.

De surgir alguna afectación pueden contactar en el Consorcio SAB a la Lcda. María Suárez al teléfono celular: 6034-1254 o al correo: [email protected], o a la Lcda. Yvonne Lewis, al teléfono celular 6169-6924 o correo electrónico [email protected], en horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También puede contactar a el Programa Saneamiento de Panamá, a través del teléfono: 235-8601 ext. 1258, a la Lcda. Lorena Peralta (Gestión Social), al correo: [email protected] de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Programa Saneamiento de Panamá ofrece disculpas a los residentes de la Ciudad por las molestias que se puedan causar y agradece su comprensión y colaboración brindada para la culminación de los trabajos y les exhorta a cumplir con las recomendaciones ofrecidas, para garantizar la sostenibilidad del sistema.