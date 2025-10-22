Nacionales

Presidente Mulino recibe cartas credenciales de cinco embajadores

22 de octubre de 2025

Este miércoles, 22 de octubre, el presidente José Raúl Mulino, recibió las cartas credenciales de los embajadores de Nicaragua, Nueva Zelanda, Bangladesh, México y Austria.

Durante el acto protocolar, que se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, el presidente Mulino, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, recibió por turno a cada uno de los embajadores, a quienes les dio la bienvenida a Panamá y conversaron sobre temas de interés bilateral, informaron de la Presidencia.

Carlos Antonio Midence es el embajador de Nicaragua y Salahuddin Noman Chowdhury, embajador de Bangladesh.

También, el mandatario recibió el documento de Nicola Jane Stilwell, embajadora de Nueva Zelanda; Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, embajadora de México y Gerold Vallmer, embajador de Austria.

