Presidente Mulino denuncia al SUNTRACS

ml | El presidente Mulino anunció que la Contraloría General de la República auditará los fondos que el SUNTRACS recibe de diversas entidades gubernamentales. “Desde el 3 de febrero, mucho antes de lo de ayer, para que no me vengan con cuento, la Contraloría va a auditar los fondos de SUNTRACS, que recibe de distintas entidades gubernamentales. Y no autoricé ningún desembolso a nadie, ni a SUNTRACS ni a ninguna organización sindical, mientras todas esas auditorías no se terminen”, dijo.

Así mismo, el mandatario panameño enfatizó que no permitirá que se subvencione la anarquía con recursos del pueblo panameño, “de parte de todos estos facinerosos, (a SUNTRACS me refiero). Así que, por ahí nos vamos”.

En tanto, el Secretario General del SUNTRACS Saúl Méndez, respondió al presidente: “Nosotros vamos a librar esta batalla en el terreno que tú quieras; no vamos a permitir que se roben la plata del Seguro Social”.

Recalcó que se oponen a las medidas paramétricas que se incluyen en el proyecto 163.