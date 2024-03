Presentan demanda contra candidatura de Mulino, abogada reclama que no fue a primarias

La abogada Karisma Karamañites presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra un punto resolutivo segundo del acuerdo del Pleno del Tribunal electoral que inhabilita las candidaturas de Ricardo Martinelli y que ordena que en la boleta única de votación aparezca José Raúl Mulino como candidato a presidente por los partidos Realizando Metas y Alianza.

La abogada expresa que con esta decisión “se le está dando un tratamiento preferencial – no contemplado ni permitido por la Ley – al sr. José Raúl Mulino; en perjuicio de los demás candidatos a presidente”.

Entre los argumentos se incluyen que Mulino no pasó por las etapas electorales previas para ser elegible como candidato a la Presidencia, no fue postulado ni se postuló para elecciones internas en los partidos, no fue objeto de votación según reglas estatutarias de los partidos, y que tampoco recibió por parte de la Junta Nacional de Escrutinio el Acta de Proclamación como Candidato a Presidente, y por tanto no cumple con los requisitos electorales establecidos en la Ley Electoral y reglamentados por el TE.

En la demanda se señala que lo anterior es violatorio del Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá que establece que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

También señalan violaciones al Numeral 3 del Artículo 143 de la Constitución, sobre que el Tribunal Electoral debe “reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y aplicarla, y conocer de las controversias que origine su aplicación”, y al Artículo 177 sobre la elección del presidente y vicepresidente de la República.

Según el Módulo de Reparto del Sistema Automatizado de Gestión Judicial, le corresponde al magistrado Olmedo Arrocha.