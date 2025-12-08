Nacionales

Policía Nacional arresta a menor requerido por homicidio en Curundú

Redacción Web
08 de diciembre de 2025

Unidades de la Policía Nacional arrestaron a un menor de edad requerido por las autoridades mediante un oficio de captura por el delito de homicidio, informó el mayor Leonel Sánchez.

Conforme al reporte oficial, la acción se ejecutó como parte del plan firmeza, durante un recorrido preventivo realizado en el sector de transporte y talleres, en el corregimiento de Curundú.

Sánchez explicó que el aprehendido “será puesto a órdenes de las autoridades judiciales que lo están solicitando, a fin de deslindar las responsabilidades del caso”.

