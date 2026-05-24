Policía Nacional aprehende a dos personas con presunta droga en Bella Vista

Dos personas fueron aprehendidas en el sector de Bella Vista durante un operativo realizado por unidades del Grupo Táctico de Turismo de la Policía Nacional de Panamá, tras detectar un vehículo en actitud sospechosa.

Según el reporte oficial, las autoridades aplicaron el artículo 325 del Código Procesal Penal para efectuar una revisión, donde ubicaron presuntas sustancias ilícitas y otros indicios.

Entre lo decomisado se encontraban un cartucho transparente con hierba seca, una pesa digital y cigarrillos electrónicos. Los sospechosos tienen 32 y 28 años de edad.

La entidad también informó que uno de los aprehendidos mantiene antecedentes por posesión de drogas.

Estas diligencias forman parte de los operativos desarrollados bajo el Plan Firmeza, con el que la Policía Nacional busca fortalecer la seguridad y prevenir hechos delictivos en distintos sectores del país.