Policía confirma detención de subcomisionado con presunta sustancias ilícitas

La Policía Nacional (PN), a través de un comunicado, confirmó que un subcomisionado de la institución fue detenido cuando se le sorprendió presuntamente transportando sustancias ilícitas en la provincia de Chiriquí.

La PN señaló que “rechaza cualquier acto indecoroso y contra la ley que emane de cualquiera de sus miembros y no dudará en llevar ante la justicia a quienes la transgredan”.

“Este tipo de comportamiento no representan a la mayoría de los miembros de la primera institución de seguridad del país, por lo que no dudaremos en actuar caiga quien caiga en contra de quienes, no honren los principios y normas que nos rigen”, agregaron en el escrito.