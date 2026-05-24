Plan Firmeza deja nuevas capturas en Panamá Oeste

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de dos personas requeridas por las autoridades judiciales durante acciones de verificación ciudadana desarrolladas en distintos puntos de Panamá Oeste.

Según el reporte oficial, uno de los casos se registró en el sector de Los Senderos, en La Chorrera, donde fue capturado un hombre de 27 años solicitado por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito de hurto, mediante un oficio fechado el 10 de octubre de 2024.

En tanto, en Nueva Gorgona, distrito de Chame, unidades policiales aprehendieron a un ciudadano de 70 años requerido por la Personería Municipal de Chame por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género, con oficio del 10 de marzo de 2026.

La entidad destacó que estas acciones forman parte del Plan Firmeza, estrategia operativa enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.