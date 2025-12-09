Panamá y Estados Unidos lanzan misión médica “Juntos por la Salud”

El compromiso de llevar salud de alta calidad a todos los rincones de Panamá ha dado un salto gigante con el lanzamiento oficial de la iniciativa binacional “Juntos por la Salud”.

Este esfuerzo colaborativo entre la República de Panamá y Estados Unidos fue inaugurado con gran entusiasmo en el Hospital San Miguel Arcángel, donde el primer equipo médico del Comando Sur de EE.UU., fue recibido por el embajador Kevin Marino Cabrera y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

La sinergia busca fortalecer el sistema de salud panameño mediante una cooperación directa y efectiva. En el marco de la Estrategia de Salud Global America First del presidente Donald Trump y la cooperación ampliada en seguridad, los especialistas estadounidenses han evitado las “ONG’s infladas” para trabajar directamente con los médicos panameños.

Esta colaboración directa se traduce en una valiosa transferencia de conocimiento y acción, cubriendo una amplia gama de necesidades médicas que van desde los servicios dentales esenciales hasta la alta especialidad en cardiología.

Los equipos de “Juntos por la Salud” tienen una hoja de ruta clara: para el año 2026, planean visitar 27 localidades distribuidas en todo el territorio nacional.

Esta cobertura permitirá llevar atención médica especializada y tratamientos a más de 10,000 panameños, garantizando que la población en áreas con acceso limitado reciba la asistencia que merece.