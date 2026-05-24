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Panamá será sede de competencia internacional bomberil

Panamá será sede de competencia internacional bomberil
Redacción Web
24 de mayo de 2026

Durante cinco días, Panamá se convertirá en el epicentro del conocimiento bomberil con la celebración del Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, que se desarrollará del 6 al 10 de julio de 2026.

El evento reunirá a representantes de al menos 20 países y 35 delegaciones internacionales de cuerpos de bomberos, consolidando al país como referente regional en el intercambio de experiencias y mejores prácticas orientadas al fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, la protección de la vida y la evolución de los servicios de emergencia.

Especialistas nacionales e internacionales compartirán experiencias, estrategias y avances técnicos que contribuirán al desarrollo y modernización de los servicios bomberiles, promoviendo la cooperación interinstitucional y la construcción de capacidades frente a los desafíos actuales y futuros en materia de atención de emergencias.

Como parte fundamental de la agenda, el 9 de julio de 2026 se realizará la esperada Competencia Nacional e Internacional de Destrezas Bomberiles.

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