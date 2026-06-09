Panamá bajo vigilancia por lluvias y mar de fondo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que durante este martes, 9 de junio, se esperan lluvias intermitentes en gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia en sectores del Pacífico y el Caribe occidental.

Durante la mañana, los sistemas lluviosos provenientes de zonas marítimas ingresarán hacia tierra firme y las costas del Pacífico panameño. En el Caribe occidental persistirán los cielos nublados acompañados de precipitaciones de intensidad variable.

Para la tarde, las lluvias podrían intensificarse en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste, además de sectores de la comarca Ngäbe-Buglé y la región oriental del país.

En la noche, las precipitaciones podrían extenderse principalmente hacia Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que lluvias ocasionales se mantendrían sobre el sur de Veraguas y Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 31 °C en gran parte del país, mientras que en zonas montañosas podrían descender hasta los 20 °C. Asimismo, los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y altos.

El meteorólogo Rafael Morán explicó que las condiciones atmosféricas y marítimas favorecen el desarrollo de lluvias sobre distintos sectores del país durante gran parte de la jornada.

“Durante las horas de la mañana esperamos lluvias intermitentes que ingresarán desde áreas marítimas hacia las costas del Pacífico panameño, mientras que en el Caribe occidental predominarán los nublados con precipitaciones de variada intensidad”, señaló Morán.

El especialista añadió que durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados en varias provincias y comarcas del país.

“Las lluvias continuarán de manera intermitente y podrían presentarse episodios de aguaceros en sectores de Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Coclé, Panamá Oeste y la región oriental, por lo que recomendamos a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas”, indicó.

Sobre las condiciones marítimas, Morán advirtió que se mantiene vigente un aviso de vigilancia.

“Tenemos condiciones de precaución en el litoral central y occidental del Pacífico debido al mar de fondo, además de vigilancia por lluvias significativas y tormentas eléctricas. Es importante que pescadores, operadores de embarcaciones y bañistas sigan las recomendaciones de las autoridades competentes”, manifestó.

Las autoridades mantienen un aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño y por lluvias acompañadas de tormentas eléctricas significativas.