Panamá aspira a convertirse en un hub regional de hidrógeno verde

El próximo viernes 28 de abril se presentará a consulta pública la estrategia nacional de hidrogeno verde, la cual plantea la consolidación de Panamá como un hub regional de este nuevo vector que se está viendo como “el combustible del futuro de bajas emisiones”, así lo informó el secretario nacional de Energía Jorge Rivera Staff.

“Panamá tiene todas las condiciones para no solo producir hidrógeno verde en nuestro país de forma competitiva a mediano plazo, sino también ser un centro de acopio almacenamiento y transformación de estos productos, tal como lo estamos haciendo ya con los barco que están utilizando los barco que cruzan el Canal de Panamá. Este sería uno de los combustibles que utilizan a nivel internacional”, sostuvo Rivera Staff.

La presentación incluirá cuatro estudios de prefactibilidad entre ellos el de una planta de transformación de hidrógeno a etanol, metanol y keroseno en Panamá que requerirá de una inversión de unos 500 millones de balboas.

El secretario de Energía afirmó que la iniciativa forma parte de la búsqueda de Panamá de mantener liderazgo a nivel regional en generación de energía renovable e impulsar nuevas alternativas, entre ellas la penetración de movilidad eléctrica y la ciencia energética y universal.

“Nuestro país tiene dos años consecutivos en los cuales la generación renovable supera el 80% de nuestra matriz eléctrica esto nos ubica como uno de los 10 países del mundo con matrices eléctricas más limpia. Además, Refleja los resultados concreto, éxito y el avance que estamos teniendo, sin embargo no nos podemos dormir en los laureles porque precisamente la relación entre energía y agua puede afectar ese porcentaje renovable en nuestra matriz de generación depende en alrededor de un 70% de generación hidroeléctrica con agua. Estamos viendo que con los efectos del cambio climático en los próximos años esa cantidad de precipitación que nos permiten tener este componente podría disminuir o aumentar de forma repentina, así que es otro de los elementos que debemos preocuparnos como sociedad para no perder esa condición”, resaltó Rivera Staff.

En este tema, concuerda el presidente del Sindicato de Industriales de Luis Frauca cuando explica “Hemos avanzado relativamente rápido pero algo que nos limita un poco es la regulación, ¿hasta dónde podemos llegar? Si queremos llegar más allá necesitamos que se aclare”.

Agregó “vamos a estar alerta porque la transformación de la matriz energética no es solo una exigencia internacional es nuestra subsistencia como país. Si nosotros no hacemos un cambio en como consumimos energía y cuánto consumimos, los grandes, medianos y pequeños; vamos a tener una crisis en los próximos años. Estamos atento para hacer los planes y esa transición y poder evitar que esto tengo un impacto, no solo en nuestra economía, sino en nuestra propia vida”.