Ordenan reintegró de 13 exfuncionaros

Y.Ortiz | Hasta el momento, la Corte Suprema Justicia ha emitido 13 fallos a favor del personal docente y administrativo destituido luego del conflicto surgido durante las elecciones para rector de UDELAS, en 2024.

“Alrededor de 20 personas fueron destituidas, pero no todos presentaron Amparos de Garantías por los costos que conlleva este proceso. De los que presentamos el recurso, ya van 13 fallos en los que el mismo pleno de la Corte dijo que este proceso fue ilegal. Uno no fue admitido, por la forma en que fue presentado y al menos tres están en proceso de revisión”, explicó Mariah Mudarra, asistente legal del caso.

Tras ser admitidas las sentencias, solo cinco se encuentran laborando: las excandidatas a la rectoría Gianna Rueda y Danysabel Caballero; y los miembros del claustro: Pedro Arcia, Jazmina Vega y Briseida Hernández.

“Otros tres fueron restituidos y despedidos a las semanas, entre ellos yo. Por el momento, se dictó desacato por incumplir la reincorporación de Manuel Caballero, y los otros dos están en apelación”, explicó Mudarra. El resto (cinco) están en proceso de aclaración de sentencia.

En cuanto a las querellas penales, se está a la espera de que la CSJ se pronuncie sobre la legalidad de la proclamación de la rectora Nicolasa Terreros.