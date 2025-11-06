Ordenan cautelación de bienes del exvicepresidente Carrizo

La Contraloría General de la República ordenó la cautelación de bienes del exvicepresidente de Panamá (2019-2024), José Gabriel Carrizo, como parte de las investigaciones que se desarrollan por presunto enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con la información emitida por diversos medios de comunicación, la institución notificó al Registro Público sobre la medida, la cual ya fue formalmente inscrita en las propiedades que aparecen a nombre del exfuncionario.

La cautelación forma parte de los procesos administrativos que la Contraloría adelanta para asegurar los bienes mientras avanza la investigación correspondiente.