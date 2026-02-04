Nacionales

Operación Balanza: Caen exfuncionarios de Bugaba por presunto

ML | La exrepresentante de Bugaba es aprehendida.
ML | El extesorero es llevado por las autoridades.
04 de febrero de 2026

La Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron la madrugada de este 4 de febrero a la exrepresentante y al extesorero de la Junta Comunal de Bugaba, en el marco de la “Operación Balanza”.

Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, apuntan a una supuesta lesión patrimonial de 49 mil dólares relacionados con fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Tras una serie de diligencias investigativas en la provincia de Chiriquí, las autoridades confirmaron que ambos exfuncionarios están bajo sospecha de irregularidades financieras durante su periodo de gestión.

Según fuentes al proceso, el monto auditado hasta el momento refleja un manejo injustificado de recursos públicos destinados originalmente a proyectos locales.

Ambos aprehendidos fueron trasladados de inmediato para los trámites legales correspondientes y serán puestos a órdenes de un juez de garantías para determinar su responsabilidad en los delitos que se les imputan.

