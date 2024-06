La onda tropical N°8 ingresaría a Panamá este sábado, 22 de junio, durante la tarde, afirma la meteoróloga Pilar López del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

“A diferencia de las anteriores, esta tiene una mayor probabilidad de traspasar el istmo panameño sin disminuirse. No obstante, no cuenta con condiciones muy favorables, así que la inestabilidad producto de ella no va a ser muy alta”, explica.

Sostiene que durante la mañana se registraran lluvias dispersas de ligeras a moderadas en Península de Azuero, zona Sur de Darién. “No se descartan algunos chubascos ocasionales en Panamá Este y Centro”.

Para la tarde, agrega, existe alta probabilidad de aguaceros aislados a lo largo del territorio, en especial en sectores montañosos; no se descarta de mayor intensidad en Panamá Este, Panamá Norte, Norte y Sur de Panamá Oeste, Coclé y áreas de la Cordillera Central.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas oscilarán hoy entre 21°C y 25°C, mientras las máximas permanecerán entre 29°C y 22°C. La sensación térmica será de hasta 37°C.