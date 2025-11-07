Oficinas administrativas del Servicio Nacional de Migración estarán cerradas el lunes

El Servicio Nacional de Migración (SNM), informó que las oficinas administrativas de la entidad, estarán cerradas en todo el territorio nacional, el lunes 10 de noviembre de 2025, en conmemoración al Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos.

Indicaron , en un comunicado, que las oficinas reabrirán sus puertas para la atención al público el martes 11 de noviembre de 2025, a partir de las 7:00 a.m.

En tanto, anunciaron que cada uno de los puestos de control migratorio, terrestres, aéreos y marítimos laborarán en su horario acostumbrado.