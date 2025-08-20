Naturgy implementa tecnología avanzada para mejorar el mantenimiento de las líneas eléctricas y proteger el medio ambiente

La empresa Naturgy, ha incorporado una podadora telescópica de última generación dentro de su Proyecto de mecanización de poda en Panamá, con el objetivo de optimizar las labores de mantenimiento en la vegetación que rodea las líneas eléctricas. Esta tecnología permite realizar podas preventivas en alturas superiores a los 20 metros, incluso en terrenos de difícil acceso, lo que facilita un trabajo más preciso, rápido y seguro.

La empresa explicó que esta innovación contribuirá a reducir significativamente las interrupciones en el suministro eléctrico ocasionadas por ramas, mejorando así la continuidad y calidad del servicio para los usuarios. Además, se prevé una mayor seguridad tanto para el personal técnico como para los clientes, ya que las tareas se pueden llevar a cabo a cabo con equipos especializados y con menor exposición a riesgos.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Al tratarse de podas controladas, la nueva podadora permite proteger la infraestructura eléctrica sin afectar innecesariamente la vegetación circundante. De este modo, se evita el impacto ambiental que podría generar una poda indiscriminada, logrando un equilibrio entre la preservación del entorno natural y la confiabilidad del servicio eléctrico.

Con esta inversión, Naturgy reafirma su propósito de innovar continuamente para garantizar un servicio eléctrico más eficiente, seguro y sostenible para la comunidad panameña.