Naturgy apoya a Escuela Bilingüe España en Natá, con la donación e instalación de aires acondicionado para todas sus aulas

28 de agosto de 2025

La Escuela Bilingüe España, ubicada en Natá de los Caballeros, se ha consolidado como el motor educativo de la comunidad, brindando formación a más de 700 estudiantes que día a día construyen su porvenir.

Gracias al respaldo de la Embajada de España en Panamá y con el aval del Ministerio de Educación, Naturgy Panamá, hizo entrega e instalación de equipos de aire acondicionado en sus aulas.

Este aporte permite a los estudiantes aprender en espacios más frescos y cómodos, promoviendo una mejor concentración, entusiasmo y rendimiento académico.

Con esta iniciativa, Naturgy reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo social y el bienestar de las nuevas generaciones en Panamá.

