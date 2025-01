Mulino sobre reformas a la CSS: “Tampoco voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra esa ley”

El presidente José Raúl Mulino reiteró este jueves, 16 de enero, la importancia que tiene aprobar con prontitud las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante su conferencia semanal el mandatario indicó que en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se ha prolongado la discusión del proyecto.

“Lamentablemente en los dos últimos meses y medio, el director del Seguro Social y el del Minsa pasaron horas en una comisión, donde el resultado fue improductivo. De los cientos de personas, solo un puñado de ideas fueron sustentadas; los insultos acapararon la atención”, sentenció Mulino.

El jefe del Ejecutivo reiteró que “esperábamos que las bancadas presentaran sus propuestas y el sustento económico, debo decir que no he tenido la oportunidad de ver ninguna propuesta... No es hacer listas de supermercados o carta al Niño Dios”.

“Los tiempos de la comisión han sido más largos que el tiempo que nos tomó en redactar el proyecto. Entendemos que la participación ciudadana demoró el proceso y aún no sabemos qué aportó en concreto”, dijo.

El Presidente comentó que no apoyará intenciones políticas que se están mezclando con el proyecto de reformas. “No seré responsable, ni acompañaré una ley que cuide la curul de ningún diputado o grupo de diputados y sus asesores para el 2029; esa no es la prioridad”, señaló.

“Este presidente hizo lo correcto porque no piensa en reelección ni populismo, tampoco voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra esa ley”, añadió Mulino.