Moulanier se defiende, muestra títulos y estudios de maestrías

El abogado y especialista en temas energéticos Félix Moulanier se defendió tras ser incluido en una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en los auxilios económicos otorgados por el IFARHU.

Moulanier explicó que en 2020 solicitó un auxilio económico para cursar una Maestría en Regulación Energética en la Universidad Externado de Colombia, “única en la región que ofrecía este programa”. El monto total, de B/.14,079, de los cuales B/.8,000 fueron entregados directamente a la universidad, el resto para transporte y misceláneos.

El especialista explicó a Metro Libre que en 2024 culminó sus estudios, obtuvo el título de Magíster en Regulación Energética y entregó toda la documentación al IFARHU. Además, aseguró que su trabajo de grado, titulado “Normativas para la implementación de sistemas de almacenamiento de energía por medio de baterías en Panamá”, plantea soluciones técnicas a los retos del país en materia de energías renovables.

Sin embargo, meses después, conoció de su inclusión en una investigación penal. “Me sorprendió saber que el Ministerio Público me incluyó en una investigación sobre auxilios económicos”, dijo. Al revisar su expediente, detectó irregularidades: “Mis notas y mi diploma no aparecían, pese a que el IFARHU los recibió y archivó correctamente”.

Según Moulanier, lo primero que hizo la Fiscalía fue pedir su afiliación política. “Como si pertenecer a un partido político fuera un delito”, cuestionó. Moulanier sostuvo que su caso responde a persecución política. “Cumplí con mis estudios, entregué mis documentos y cada centavo está sustentado”, dijo.