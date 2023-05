Miviot incorpora 24 edificios al sistema de interés social al régimen de PH

El gobierno informó que ya son más de 24 edificios los que han sido afiliados del sistema de proyectos sociales al Régimen de Propiedad Horizontal (PH), indicó el director de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Uriel Espinosa.

“Nos hemos organizado para poder incorporar estos proyectos sociales, que llevaban más de 30 años, algunos no tenían finca, ni folios reales, solo número de apartamentos, o sea que el derecho per se sobre la unidad no estaba totalmente ratificado”, señaló Espinosa.

Sostuvo que con estas 24 incorporaciones al Régimen de Propiedad Horizontal, es decir, aproximadamente más de mil unidades inmobiliarias, para lograrlo el BHN realizó una contratación a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de cuatro consultores privados, para realizar los reglamentos y todo el proceso que este régimen conlleva.

Expresó que este proceso es bastante largo, pero los consultores hicieron encuestas, visitas a los proyectos, informes técnicos de estructuras, electricidad y plomería, para determinar si esas propiedades cumplían con las características que le permitían incorporarse al Régimen de PH, sobre todo para aquellos edificios de vieja data, pues los nuevos no lo requieren. Informó que en esta primera contratación que se ha logrado con éxito, incluía en su mayoría edificios de vieja data, ubicados en las provincias de Panamá, Colón y Veraguas, ya que eran en primera instancia los de mayor necesidad.

En el país hay más de 400 propiedades sociales, muchas de ellas se tienen que incorporar a PH.

Puntualizó que han conversado con el BHN, que una vez se gestione la entrega de las propiedades también se gestione la Junta Directiva, para que cada uno de los propietarios que son miembros de la Asamblea de su edificio pueda tomar sus propias decisiones, manejar el mantenimiento y la conservación del mismo.