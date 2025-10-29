Minsa no respalda creación de patronatos para hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, expresó que no considera justificada la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

El pronunciamiento se da ante diversas iniciativas legislativas que se han presentado en la Asamblea Nacional (AN).

Según el Minsa, “un cambio en la forma de gestión pasando de un Consejo Directivo a un Patronato, podría representar una serie de desventajas y desafíos administrativos, los cuales podrían afectar la estabilidad, el enfoque público y la equidad en el acceso a la atención”.

“Una de las desventajas más importantes sería que un patronato, al tener mayor autonomía en la gestión financiera y administrativa, podría generar una desvinculación de la coordinación interinstitucional efectiva que actualmente existe en la región”, mencionaron.

El Minsa no advierte razones técnicas suficientes que justifiquen sustituir el modelo de gestión pública en los hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano, regulados y fiscalizados por un Consejo Directivo conforme a la Ley 36 de abril de 2011, por la figura de un patronato.

Destacaron en el comunicado que “el modelo actual ha demostrado ser eficiente en la provisión de servicios de salud, garantizando acceso equitativo, atención oportuna y una coordinación efectiva con otras entidades del sector salud, en particular con la Caja de Seguro Social”.

“El modelo de gestión pública basado en el Consejo Directivo ha impulsado la modernización de los hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano. Esta estructura ha permitido mejorar sus infraestructuras y optimizar los servicios médicos y quirúrgicos, ajustándose a la capacidad del recurso humano disponible”, agregaron del Minsa.