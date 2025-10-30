Migración realiza nuevas deportaciones del memorándum de entendimiento de EE.UU.

El Servicio Nacional de Migración realizó este jueves, 30 de octubre, la deportación de 34 colombianos, en cumplimiento de las disposiciones del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos.

El Tráfico internacional de Drogas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos contra el Ambiente, fueron las principales causas que motivaron la expulsión de 18 extranjeros, quienes fueron trasladados en un vuelo chárter hacia Medellín, Colombia.

Además, durante esta jornada, 16 personas fueron deportadas tras comprobarse el incumplimiento de las leyes migratorias vigentes, para un total de 34 ciudadanos colombianos deportados en esta operación.

Desde julio de 2024 hasta octubre de 2025, el Servicio Nacional de Migración ha ejecutado 59 vuelos chárter como parte de las acciones de expulsión y deportación de personas que no cuentan con una base legal para permanecer en territorio panameño.

Durante la operación, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, estuvo presente y entregó seis vehículos: dos camionetas Toyota, dos furgonetas y dos autobuses, valorados en casi B/ 600 mil, al ministro de Seguridad Frank Ábrego, que serán adjudicado al Servicio de Migración para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la migración ilegal.

A la fecha más de dos mil ciudadanos extranjeros han sido devueltos a sus países de origen en cumplimiento de este acuerdo.