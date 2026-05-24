MiBus anuncia desvíos por desfile de atuendos africanos en Pedregal

El servicio de MiBus informó sobre desvíos temporales en varias rutas debido al “Desfile de los 1,000 atuendos africanos”, que se realizará, hoy 24 de mayo a partir de la 1:00 p.m. en el sector de Pedregal.

Entre las rutas afectadas se encuentran la E496 Mañanitas-Metro Pedregal, E504 Mañanitas-Metro Cincuentenario-Metro San Miguelito, M502 avenida Ricardo J. Alfaro-ZP 5 de Mayo, V502 Vía España-ZP 5 de Mayo, E556 Metro Pedregal-San Joaquín y E485 ZP La Siesta-El Balboa-Metro Cincuentenario.

Según detalló MiBus, las rutas E496, E504, M502 y V502 mantendrán su recorrido habitual hasta la parada Parque Real-I. Posteriormente, deberán desviarse por Calle Monte Carlos para incorporarse a la avenida Domingo Díaz y continuar hacia su destino final.

En sentido de retorno, los buses circularán por la avenida Domingo Díaz hasta la parada Industrial-R, donde girarán hacia Belén para retomar su trayecto regular.

La empresa también informó que la ruta E556 Metro Pedregal-San Joaquín quedará temporalmente inhabilitada mientras permanezca el cierre de la vía.

Otras rutas afectadas serán la V442 Vía España-ZP 5 de Mayo, V531 Vía España-Directo-Albrook, V560 Vía España-Calidonia-Albrook, además de las rutas E537 Metro Pedregal-Llano Bonito-Costa del Este y E606 ZP Metro Pedregal-Concepción-Metropark-ZP Juan Díaz.

Para estas rutas, el desvío establece que, al salir de la Zona Paga Metro Pedregal, deberán transitar por Calle 1 Pedregal hasta conectar con la avenida José María Torrijos y continuar su recorrido desde la parada Balmoral-I.

Mientras que en sentido de retorno, los buses que salen desde la parada Balmoral-R seguirán por Calle 1 Pedregal hasta llegar nuevamente a la Zona Paga Metro Pedregal para continuar con su ruta habitual.