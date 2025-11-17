MiBus alerta sobre información falsa relacionada con supuestos cobros para contrataciones

La empresa MiBus advirtió este lunes sobre la circulación de información falsa respecto a presuntos pagos solicitados por terceros para participar en procesos de contratación dentro de la compañía.

A través de un comunicado, MiBus reiteró que no solicita pagos, depósitos, donaciones ni ningún tipo de aporte económico para optar por vacantes laborales o para formar parte de procesos de selección. La empresa señaló que todos sus procedimientos oficiales se realizan exclusivamente mediante los canales formales de MiBus y sin intermediarios.

Además, exhortaron a la ciudadanía, usuarios y trabajadores a no compartir ni atender mensajes de origen dudoso, y a reportar cualquier irregularidad detectada a los canales oficiales de la empresa.