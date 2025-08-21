MiAmbiente lanza un proyecto de conservación en Darién con una inversión millonaria

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves en una conferencia desde Darién que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha puesto en marcha un plan de conservación y desarrollo comunitario en la provincia.

El proyecto cuenta con una donación de 9.6 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y del Banco Mundial. Además, movilizará más de 35 millones de dólares en recursos adicionales, incluyendo 15 millones de dólares aportados por el sector privado panameño.

“En este esfuerzo se beneficiará a más de 4 mil trabajadores aquí en Darién, incluyendo a indígenas, campesinos y afrodarienitas. Se crearán empleos sostenibles en reforestación, agrosilvicultura, agricultura orgánica, turismo comunitario y conservación de nuestros bosques”, afirmó el presidente.

Mulino también destacó la contribución del Estado a través de MiAmbiente, que aporta 14.2 millones de dólares, “demostrando que sí es posible proteger el bosque y, al mismo tiempo, generar prosperidad para las comunidades del Darién”.