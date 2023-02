$!Mauricio Valenzuela: “Mi casa no ha sido allanada”

ML | El fotógrafo y creador de Medios Digitales Transparentes S.A. “Foco Panamá”, Mauricio Valenzuela habló sobre la vivienda a la que asistió el juez, junto a los abogados de Martinelli y destacó que él no reside ahí desde hace cinco años ni está a su nombre.

“Ahí habían menores de edad y se llevaron unos televisores. No entiendo cómo un Juzgado Civil puede allanar propiedades a nombre de otras personas, por un proceso que me llevan a mí y a los miembros de Foco”, afirmó.

Valenzuela también dijo que el expresidente ha intentado secuestrar cuentas, sin embargo, “a mí personalmente no me ha secuestrado ninguna cuenta. Secuestró una cuenta que no se usaba en Foco que tenía como $500 hace mil años, es lo que ha tratado de hacer. Hoy (ayer) fue con un juez y allana una vivienda solo porque yo viví ahí hace cinco años. Mi casa no ha sido allanada ni la de ningún miembro de Foco”.

Además, de Foco compartieron un comunicado en el que aseguran que “esto es una muestra más de su intención de violar la ley y evitar rendir cuentas de las graves acusaciones de corrupción, locales e internacionales”.

Por su parte, se conoció que la diligencia en residencia de Anette Planells, miembro de la directiva del Movimiento Independiente por Panamá (Movin) y Foco, en un edificio en Altos del Golf, no se puedo realizar.

“Es reconfortante saber que hay personas que siguen luchando por la justicia y la verdad.Gracias por estar a nuestro lado y por defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.