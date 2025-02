Mauricio Claver-Carone responsabiliza al expresidente Varela por “entreguismo” a China

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, ha señalado al expresidente Juan Carlos Varela como el principal responsable del acercamiento de Panamá a China en 2018, que según él, no fue solo una decisión diplomática, sino un “entreguismo” a los intereses comerciales y políticos chinos.

En una conferencia de prensa previa a la visita del secretario de Estado Marco Rubio, Claver-Carone explicó que la relación establecida en 2018 por Varela con China fue más allá de un simple reconocimiento diplomático.

“Lo que ocurrió en 2018 no fue solo un reconocimiento diplomático, fue un entreguismo del país a los intereses comerciales y políticos de China, porque en China no existe diferencia entre ambos”, indicó Claver-Carone, subrayando que esta acción ha tenido un impacto significativo en la región.

El funcionario estadounidense también enfatizó que la creciente influencia de China en América Latina representa una amenaza no solo para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para la de Panamá y la región en general. Además, criticó la falta de atención al mantenimiento del Canal de Panamá, un punto crítico para el comercio global.

“Se habla de que los precios han subido debido al cambio climático, etc. Eso no es verdad. Ya durante la primera administración Trump, las autoridades del Canal nos pedían ayuda porque sabían de los problemas logísticos, la salinización de las aguas frescas en los lagos y que este problema ya venía. Pero no se atendió”, sostuvo, sugiriendo que Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar, aunque no bajo condiciones de pago.