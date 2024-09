Más de $310 millones adeudan empleadores a la CSS

Alrededor de 310 millones 927 mil dólares adeudan empleadores a la Caja de Seguro Social (CSS), por el no pago de la cuota obrero-patronal hasta este año, declaró el director de la Caja de Seguro Social (CSS) Enrique Lau Cortés.

“Encontramos 41 mil 611 morosos que le deben a la institución, actualmente, 310.9 millones de dólares. El detalle de la morosidad 2024, nos dice que el sector privado adeuda a la Caja $150,723,567.88; el sector estatal $24,810,639.65 y en trámite judicial están $135,392,884.36”, detalló el director.

“Para recuperar la cartera morosa, la CSS realiza gestión de cobros a través de llamadas telefónicas, boletas de citación y mensajes por correos electrónicos”, manifestó.

Por otro lado, el funcionario también mencionó que la entidad ha sido cuestionada por tener las llamadas “botellas”. “Díganme dónde están, le he preguntado a todos los directores, y a menos que ellos sean unos cómplices, me han contestado que no tienen”, expresó. En esta línea de ideas, Lau detalló que “como consecuencia de nuevas infraestructuras tenemos 344 funcionarios más que los que encontramos cuando llegamos, y esto no ha tenido un impacto significativo en las finanzas institucionales ni los costos de la planilla”.