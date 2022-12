Más de 20 demandas ha presentado el abogado Ernesto Cedeño

El Dr. Ernesto Cedeño Alvarado ha presentado en los últimos 41 meses más de 20 demandas y denuncias contra decisiones del gobierno y la Asamblea Nacional, ante la Procuraduría de la Administración, el Ministerio Púbico, la Autoridad Nacional de Transparencia e Información (Antai) y la Fiscalía General de Cuentas.

Una investigación reveló que los reclamos de Cedeño son por supuestas inconstitucionalidades en leyes y presuntos malos manejos manejos e irregularidades.

“Yo desde mi juventud, como estudiante, fui dirigente y desde que me gradué he sido exactamente el mismo, trato de ejercer mi derecho y velar por la justicia social y que no se vulneren los derechos de las demás personas, ese ha sido mi norte”, destacó el constitucionalista, quien aseguró que las acciones legales que ha presentado “son incontables”.

Sobre las intenciones del jurista al presentar estos recursos legales, Cedeño dijo que “hay personas que no hacen ni dejan hacer, pero lo importante es que hay que retar al sistema y no hay que dejarse cercenar los derechos del ciudadano, las garantías fundamentales y sobre todo uno no puede ser pasivo si está viendo que en su entorno están haciendo algo indebido”.

Demandas presentadas

En agosto 2022 el abogado Cedeño presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por “inconstitucionalidad” contra los miembros de partidos políticos que han elegido ir por la libre postulación sin haber renunciado al colectivo político. De igual forma, en octubre del presente año, demandó penalmente al director del Ifarhu, Bernardo Meneses por supuestas irregularidades en el otorgamiento de los auxilios económicos. En mayo del 2021 demandó por inconstitucional el nombramiento de tres ministros consejeros, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que no era inconstitucional.