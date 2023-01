Martinelli emite comunicado en relación al anuncio de EE.UU.

“Reitero que como demócrata, soy fiel creyente del principio de presunción de inocencia y el respeto de las garantías procesales y los defenderé siempre en mi favor o en favor de cualquier otra persona”, destacó el exmandatario Ricardo Martinelli en una carta pública, tras la reciente decisión del Departamento de Estado de EE.UU. de prohibir el ingreso al expresidente y su familia a territorio estadounidense.

El exmandatario indicó que “el ejercicio de este derecho, no implica que en razón de lo que considero una injusticia, me convierta, en enemigo de una nación con históricos lazos de hermandad y relaciones comerciales con nosotros los panameños. A Estados Unidos de Norteamérica y a Panamá, nos une no solo la construcción de un canal que beneficia al mundo, nos une también la defensa de la democracia, la libre empresa, los derechos humanos y la libertad”.

De acuerdo con Martinelli “durante los cinco años de mi mandato, fui amigo y colaborador estrecho de los Estados Unidos de Norteamérica, en la lucha contra los flagelos del terrorismo y el narcotráfico. Logrando así, que las relaciones entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica se desarrollaran dentro del marco del respeto mutuo y la colaboración permanente para beneficio de nuestros pueblos”.

Agregó que “es conocido por todos, que en vista del retroceso social y económico que ha vivido nuestro país, luego de nuestro primer período presidencial, tomé la decisión de aspirar a un segundo mandato, una vez finalizara la veda constitucional que me impedía postularme para las elecciones del 2014 y el 2019”.

“Tengo el firme compromiso de volver a darles nuevamente a los panameños, progreso y oportunidades para todos. Nada ni nadie nos apartará de ese compromiso con el pueblo”, declara.

El exgobernante concluyó que “al gobernar nuevamente, si Dios y los panameños así lo permiten, ninguna experiencia personal, por más negativa que haya sido, será más importante que las necesidades y conveniencias de nuestro pueblo. Por ello, daré prioridad al fortalecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica y con todas las naciones que compartan nuestra visión social y económica; siempre dentro del marco del respeto mutuo y la colaboración permanente; para el beneficio recíproco de nuestras naciones”.