Machado en Panamá: encuentros con opositores y comunidad venezolana y confirma su candidatura a unas próximas elecciones

'Lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso muy complejo, delicado, donde se están desmantelando estructuras criminales', ha asegurado. 'Uno de los planteamientos con la reunión ayer con la Plataforma y con la reunión con los demás compañeros que tendremos en estas horas, es: tenemos que lograr esta gran alianza del país. Pero eso sí, de la gente. Esto no es un acuerdo político de partidos para imponer'.Por último, sobre su regreso a Venezuela, Machado a confirmado que está en conversaciones con la Casa Blanca para hacerlo posible y que ocurrirá 'pronto'.'Obviamente coordinado con el gobierno de los Estados Unidos, lo hemos estado conversando, son nuestros principales aliados'.