Luz verde para el hospital regional de Panamá Norte

La Alcaldía de Panamá cede 6.7 hectáreas de terreno al Ministerio de Salud para la construcción

ML | Ministro de Salud Fernando Boyd Galindo y el Alcalde de la ciudad Mayer Mizrachi.
07 de noviembre de 2025

Un anuncio significativo para los más de 600 mil habitantes de Panamá Norte se concretó ayer tras la firma de un convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (MINSA) para la construcción del Hospital Regional de Panamá Norte.

El alcalde Mayer Mizrachi subrayó que este logro es resultado del trabajo conjunto con los diputados del circuito 8-5 y las Juntas Comunales de la zona.

“Son 6.7 hectáreas que estamos cediendo uso de administración al MINSA, con más de 30 años, con el propósito de que ellos puedan avanzar de una vez con la construcción de un hospital, que por 15 años se les ha estado prometiendo a los más de 600 mil habitantes del área norte”, afirmó Mizrachi.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció el liderazgo del alcalde y su decisión de “ayudarnos a hacer realidad un hospital que viene arrastrándose hace desde hace decenas de años”.

6.7
7 hectáreas fueron cedidas para uso de administración al MINSA.
