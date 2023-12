Los verdaderos rituales para fin de año según sacerdote Goulbourne

El mejor ritual de un cristiano para fin de año e inicio del siguiente “es ir a misa”, así lo aseguró Alejandro Goulbourne, Párroco de Nuestra Señora de Lourdes y Delegado Episcopal Zona Centro Santa María la Antigua de la Arquidiócesis de Panamá.

El sacerdote Goulbourne fue invitado al espacio de «Opinión con la Fe», del noticiero Radio Hogar Informa, donde conversó con el periodista Eduardo Soto y de una forma muy serena aseguró que no hay más fórmula que “ir a la Eucaristía, dar gracias a Dios, por lo que nos ha dado, por la oportunidad que nos brinda, de existir, de estar, de poseer una familia y de estar rodeado de personas que queremos y que nos quieren”.

Así mismo, Goulbourne les recomendó a aquellas personas que no tienen parroquias cercanas y no pueden acudir a estos actos de fe en cierre del 2023 e inicio del 2024, que tomen un rosario y “se reúnan como familia para hacer el Santo Rosario. Si tienen la palabra de Dios, la Biblia, buscar un texto bíblico, un salmo, comentarlo, leerlo”, pues eso les va a permitir reconocer y darle el sitial al Señor.

Sobre los rituales que culturalmente las personas han hecho a lo largo de la historia para recibir el Año Nuevo, como comer uvas, encender inciensos, ponerse ropa de diversos colores y demás, el párroco asegura que “el ser humano es un ser típicamente religioso y si no conocemos al auténtico Dios, lo intentamos. Entonces, donde no conocemos al Dios de Jesucristo, nos inventamos, y de una manera u otra nos puede llevar a sentir bien entre comillas ese ritual o esa forma de sentirme con un Dios que me protege, pero lo más conveniente es que nos acerquemos a buscar al auténtico Dios a través de la Eucaristía, de la palabra y a través de los que conocemos para que nos conduzcan a profundizar en el caminar del Señor”, sostuvo.