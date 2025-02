Dirigentes empresariales de distintas provincias del país rechazan los cierres de calles y hacen un llamado al diálogo, reconociendo que las actividades económicas se verían afectadas y eso representa un obstáculo en el proceso de recuperación.

En las últimas semanas, las acciones en las calles se han incrementado en rechazo al Proyecto de Ley 163, que reforma la Caja de Seguro Social. Incluso varios grupos han amenazado con huelga nacional.

Ante este panorama, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, mencionó que la economía del país no ha logrado recuperarse producto de los cierres que se dieron por el tema minero. “El sector empresarial está preocupado porque estamos todavía sufriendo los efectos de los cierres anteriores. No se ha podido levantar la economía como se debe, hay un problema reputacional que nos está afectando. Las listas donde nos tiene también afectan y no vienen las inversiones”, expresó.

Una paralización o huelga nacional afectaría a diversos sectores, incluyendo a los productores, pequeñas y medianas empresas. Solo hay que recordar cómo los alimentos no se podían transportar a la capital, escaseando en los mercados y representado pérdidas para toda la cadena logística, mencionaron los empresarios. “Ya hay empresas que no se sostienen ante un cierre más, los panameños necesitan llevar el sustento diario a casa”, manifestó Maricela Rodríguez, expresidenta de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, capítulo de Colón.