$!Los delitos que son graves en una manifestación violenta

Cargos penales, por delitos contra la seguridad colectiva, peligro común, contra la libertad, daños, contra la vida y lesiones al servidor público, enfrentan 83 obreros del SUNTRACS que ya fueron imputados, tras la confrontación con la Policía Nacional, dentro y fuera de las instalaciones del nuevo hospital del niño, la semana pasada.

Aunque existen videos de personas lanzando objetos contra la policía, para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Dionisio Rodríguez, del listado, la imputación de tentativa de homicidio sería la más difícil de probar. “No me parece viable porque se requiere dolo, y se van a requerir de otros elementos que comprueben que existía la intensión de causar la muerte”.

En lo que sí coincidieron la mayoría de los letrados consultados, es en la necesidad de que la población comprenda la diferencia entre protestas y romper la ley.

“Existe un catálogo de conductas prohibidas por la ley penal, en el momento que un ciudadano viola lo establecido, ahí comete delitos, no importa si es una protesta o una fiesta; cada ciudadano debe tener autocontrol y saber qué es lo correcto o incorrecto”, explica el expresidente del Colegio de Abogado, Juan Carlos Araúz.

En cuanto a la posibilidad de que se alegue defensa propia, el jurista Alfonso Fraguela no comparte esta premisa, pues la misma “procede cuando se han agotado todas las vías para salvaguardar la integridad de quien la invoca. Los efectivos de la policía no salieron a causarle daño a nadie en particular, sino a que se respetara el orden, que se enmarca dentro de la ley orgánica de la policía y la Constitución”, resalta.

Lo que sí destaca, es que no existe ninguna norma legal que implique que por en estar en una protesta se está autorizado a violar la ley.