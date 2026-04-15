Lluvias afectan a casi 3 mil familias en Bocas del Toro y en el norte de Veraguas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que cerca de 2,954 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias en las provincias de Bocas del Toro y el norte de Veraguas; cifra que se traduce en 15 mil personas aproximadamente.

Se detalló que los daños principalmente fueron en cultivos agrícolas, pérdida de animales de producción y consumo, afectaciones en acueductos rurales, viviendas y vías de acceso. Asimismo, varios puentes colgantes han manifestado daños estructurales debido a la crecida de los ríos, dificultando la movilidad en estas zonas. Las autoridades confirmaron además el fallecimiento de un menor de 16 años en la comunidad de Guoroni, distrito de Kankintú, quien fue arrastrado por una crecida repentina del río. La recuperación del cuerpo fue realizada por residentes del sector.

En la comarca Ngäbe Buglé continúan las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones en las escuelas en la región de ÑöKribo. Mientras que en Bocas del Toro hay 13 centros educativos cerrados de forma preventiva. Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) indicó que la saturación del suelo en Veraguas Norte y la comarca Ngäbe Buglé ha disminuido, situándose entre el 60% y el 85%.

Se mantiene la vigilancia por las lluvias aisladas de menor intensidad entre los sectores comprendidos por Costa Abajo de Colón, Norte de Coclé, comarca Ngäbe y Veraguas, detalló el Imhpa.