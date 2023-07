Llega nuevo lote de 21,000 vacunas bivalentes contra la Covid-19

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó sobre la llegada 21,000 dosis de vacunas bivalentes, las cuales reforzarán el Programa Nacional de Vacunación a la población de 12 años y 18,000 dosis pediátrica.

Itzel S. de Hewitt, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), indicó que se está ofreciendo a la población toda la oferta de la Plan Nacional de Vacunación en todas las instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de lunes a viernes en horarios extendidos y los fines de semanas en los Centro Comerciales y en todas las Regiones de salud a nivel nacional.

“La vacuna jamás pueden dar refriado porque lo que se introduce en el organismo es un virus atenuante no es vivo, todas las defunciones son de personas no vacunadas no es el virus que está más fuerte sino es la, población que se ha aplicado la vacuna”, enfatizo.