Llama a combatir la violencia contra la mujer

ML | “El aumento de los casos de violencia doméstica y los dolorosos femicidios en nuestro país deben estremecer la conciencia de todos. No podemos permanece indiferentes ante una realidad que destruye familias, hiere comunidades y apaga vidas inocentes”. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado urgente a la sociedad panameña a combatir la violencia doméstica y el machismo, que considera una “herida social que clama justicia y conversión”, tras los últimos casos de feminicidio en el país. En su homilía dominical, el religioso criticó la cultura machista que aún prevalece en muchos ambientes y que alimenta la idea de que la mujer puede ser tratada como propiedad.