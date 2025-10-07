Líderes se disputan jurisdicción de la isla Escudo de Veraguas

Una nueva controversia territorial enfrenta a dirigentes de la Comarca Ngäbe-Buglé con autoridades de las provincias de Veraguas y Bocas del Toro, esta vez por la jurisdicción del Escudo de Veraguas.

El conflicto surge por la administración y manejo de los recursos naturales de esta zona, que, según los representantes indígenas, debe pasar bajo el control del distrito de Kusapín debido a su cercanía geográfica y su conexión ancestral con las comunidades comarcales.

El líder comarcal Ausencio Palacios manifestó que las comunidades han rechazado reiteradamente cualquier intento de explotación o venta de terrenos en el Escudo, insistiendo en su protección ambiental. “A todos los proyectos nos hemos opuesto, ya que el Escudo de Veraguas es un área protegida. Hemos impulsado esta estrategia para evitar planes de venta y promover el uso sostenible de los recursos. Elaboramos un plan de manejo que regula su utilización, pero todo debe hacerse dentro del marco legal y con respeto a la naturaleza”, explicó Palacios.

Durante una reciente reunión del Concejo Comarcal, los representantes de corregimientos dieron su visto bueno a la propuesta de que la isla pase a la jurisdicción del distrito de Kusapín, aunque subrayaron la necesidad de establecer normas claras para formalizar el proceso.

Por su parte, Alfonso Simón Raylan, delegado de los pescadores indígenas, reiteró que la administración actual del territorio por parte del distrito de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, no refleja la realidad geográfica ni cultural del área. “Sabemos que la isla está siendo administrada por el distrito de Bastimentos, pero por su cercanía con la costa del territorio comarcal, queremos que el manejo pase al municipio de Kusapín. No entendemos por qué las autoridades insisten en mantenerla fuera de la comarca”, cuestionó Raylan.