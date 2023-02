Lanzan plan de conservación para los humedales de la bahía de Parita

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Sociedad Audubon de Panamá y National Audubon Society, lanzaron oficialmente el Plan de Conservación para los humedales de la bahía de Parita.

La presentación se realizó en Aguadulce y contó con la participación del Ministerio de Ambiente, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), representantes de la Embajada del Reino Unido y del BID, autoridades locales, academia, científicos, líderes locales de las comunidades, aliados, miembros de Sociedad Audubon de Panamá, National Audubon Society y medios de comunicación.

Se detalló que el plan es el resultado de un proceso participativo que inició en el año 2019. El mismo contó con 18 talleres, logrando la selección de seis objetos de conservación: albinas, salinas y camaroneras, almejas y concha negra, chorlo de Wilson, camarón blanco, corvina y los manglares.

Como resultado de los talleres y con el fin de contribuir a disminuir las amenazas, se consensuaron estrategias dirigidas a priorizar acciones y soluciones a una escala local para así contribuir con la conservación de los humedales de la bahía de Parita, manteniendo sitios saludables y poblaciones de especies estables.

“Entre las estrategias del plan de conservación de los humedales de la bahía de Parita, esperamos poder contribuir con la promoción de investigaciones científicas, colaborando con los centros universitarios y las instituciones que trabajan por la conservación de la biodiversidad. Además, deseamos incidir en la implementación de las buenas prácticas turísticas, acuícolas, agrícolas, ganaderas y pesqueras en el área, involucrando directamente a los actores principales: empresas, grupos comunitarios, academia, instituciones, autoridades locales, entre otros; ya que todos ellos serán aliados fundamentales en el éxito de las acciones de conservación y protección de estos humedales”, sostuvo Rosabel Miró, directora ejecutiva de Sociedad Audubon de Panamá.

Por su parte, Yenifer Díaz, directora de Proyectos de Sociedad Audubon de Panamá, explicó que: “El lanzamiento del plan, como parte de las celebraciones del Día Mundial de los Humedales, nos permite recalcar que los ecosistemas costero-marinos requieren ser conservados y restaurados para garantizar, entre otros, conectividad ecológica. Los fangales intermareales de este sitio, el segundo más importante en Panamá para las aves playeras migratorias, brindan condiciones especiales que permiten a grandes grupos de aves alimentarse y recargarse para continuar su migración”.

En este contexto, el profesor Félix Camarena de la Universidad de Panamá - Regional de Azuero, señaló que “es muy importante elaborar un plan de conservación para la bahía de Parita porque las cuencas bajas de los ríos La Villa, Parita y Santa María forman parte de la zona marino-costera. El plan nos ayuda tanto a la academia, al sector público como al privado y a toda la sociedad civil a trabajar en conjunto, precisamente para preservar un ambiente sano, agradable y mejorar la condición socioeconómica de muchas personas del área”.

Para Eduardo Pérez, presidente de la Asociación Nuevo Manglar de Monagrillo, “conservar los manglares nos trae múltiples beneficios, pues son los únicos bosques en el mundo que representan una suerte de muro natural que nos protege de algunos eventos atmosféricos catastróficos como tormentas y tsunamis”.

Por su parte, el director de National Audubon Society, Julio Montes de Oca, indicó que el Plan de Conservación es una contribución esencial a la futura gestión sostenible y conservación de los ecosistemas marino-costeros de Bahía de Parita. Explicó que “sumado a la valoración de servicios ecosistémicos del sitio y la medición de almacenamiento de carbono de sus manglares actualmente en curso, se contará con información técnica y científica que respaldará la toma de decisiones de autoridades locales y nacionales, así como el desarrollo de actividades económicas en armonía con el medio ambiente”.

El Plan de Conservación para los humedales de la bahía de Parita, fue financiado con fondos del Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos de América, National Audubon Society, The David and Lucile Packard Foundation y el Fondo de Carbono Azul del Reino Unido, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de los proyectos “Advancing Conservation and Management of Key Shorebird Sites in Panama” y “Valuing, Protecting, and Enhancing Coastal Natural Capital in Panama”.