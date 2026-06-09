La Senniaf interviene en un colegio de Capira tras presunto caso de acoso escolar.

Un presunto caso de acoso escolar (bullying) filmado dentro de un centro educativo en el distrito de Capira encendió las alarmas tras la masiva difusión del video en las redes sociales. Las imágenes, que circularon rápidamente en diversas plataformas digitales provocando el rechazo de la comunidad, obligaron a activar los protocolos de seguridad para proteger a los menores de edad involucrados en el incidente, revelaron de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Ante la gravedad del hecho visualizado, la Senniaf, a través de su oficina regional de Panamá Oeste, ejecutó una intervención inmediata en el plantel. Las autoridades convocaron a una mesa de trabajo conjunta en la que participaron los miembros del Comité de Disciplina del colegio, los padres de familia y los propios estudiantes implicados para abordar la crisis bajo un enfoque de protección integral.

Durante las evaluaciones en el sitio, los especialistas de la Senniaf enfatizaron la obligatoriedad de garantizar el principio del interés superior del menor en cada acción que se determine. Asimismo, instaron a los directivos del centro educativo a redoblar esfuerzos para asegurar entornos escolares completamente libres de violencia, promoviendo de forma permanente el respeto a los derechos humanos entre el alumnado.

En el aspecto formativo, la institución gubernamental solicitó formalmente a las autoridades del plantel que cualquier medida disciplinaria que se aplique sea justa y no afecte, bajo ninguna circunstancia, la continuidad de los estudios de los jóvenes. Con esta directriz, la secretaría busca salvaguardar de manera prioritaria el derecho universal a la educación y evitar procesos de exclusión.

Como respuesta de fondo para sanar el entorno escolar, la Senniaf puso a disposición del colegio sus programas de Fortalecimiento Familiar. A través de este recurso público, se implementarán jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a estudiantes, acudientes, docentes y personal administrativo.