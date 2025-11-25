La historia detrás de la avenida Justo Arosemena

Dr. Justo Arosemena nació en la ciudad de Panamá el 9 de agosto de 1817 del hogar formado por don Mariano Arosemena, prócer de la independencia, y doña Dolores Quesada.Justo Arosemena obtuvo su grado de doctor en Derecho en 1838. Diputado al Congreso colombiano en 1852. En 1856, don Justo criticó la cláusula XXXV del tratado Mallarino-Bidlack por ser fuente permanente de controversias entre Colombia y los Estados Unidos. Mantuvo latente el principio de que el Istmo de Panamá tenía el mismo derecho para separarse de la Nueva Granada, como el que tuvo al independizarse de España. Don Justo fue el redactor del borrador de las cláusulas inherentes al Convenio de Colón, el cual firmó don Santiago de la Guardia. En 1870 firma el Tratado Arosemena, Sánchez-Huribut, para la construcción de un canal interoceánico por el Istmo, pero el Senado de los Estados Unidos lo rechazó.Actuó para que Inglaterra influyera sobre España con el fin de lograr la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Murió en la ciudad de Colón el 23 de febrero de 1896.